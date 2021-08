Covid, altri 16 letti al San Giuseppe di Empoli: salgono a 26, ma 23 sono occupati

“Per la prima volta da sei settimane si registra una pur leggera flessione nel numero dei contagi complessivamente l’indice dei contagio si abbassa a 123 positivi su 100mila abitanti rispetto ai 131 della settimana scorsa”. A dirlo è il presidente della regione Eugenio Giani.

Una buona notizia, visto che l’estate in toscana oltre che dalle temperature elevate è stata segnata anche dalla crescita dei casi di coronavirus. Un aumento che ha portato a riattivare o allestire negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana Centro reparti destinati ai pazienti covid.

Nel primo caso, ad esempio, rientra il San Giuseppe di Empoli, che agli inizi del mese ha riaperto l’area covid dopo che questa era stata chiusa il 15 giugno, seguita poi dalla terapia intensiva il 24 giugno. Al Osma di Bagno a Ripoli, invece, è stato attivato ex novo un reparto apposito.

Per quanto riguarda l’ospedale empolese, il reparto covid è ripartito con 11 posti letto, ma l’andamento dei contagi è stato tale che oggi nel reparto covid sono stati attivati altri 16 posti letto. Secondo l’ultima rilevazione, i posti letto occupati a Empoli nel reparto Covid sono 23 su 26.

Secondo i bollettini rilasciati da Ausl Toscana Centro la situazione tra Empolese e Cuoio è stata ondivaga negli ultimi giorni: lunedì 16 agosto nell'Empolese Valdelsa e nel Cuoio i contagi, che erano in trend calante, si attestavano rispettivamente a 26 e 9, benché si sia registrato un decesso all'ospedale San Giuseppe. Martedì i contagi scendevano, 18 nell’Empolese e 5 nel Cuoio, ma mercoledì vi è stata una risalita con 35 contagi in zona Empoli e 12 in zona Cuoio.

Giovedì nell’Empolese i casi sono passati solo da 35 a 36, ma nel Cuoio la crescita è stata più marcata, da 12 a 19. Venerdì, invece la situazione è migliorata: 31 in area empolese e 12 nel Cuoio. Oggi, infine, la situazione è rimasta stabile nell’Empolese (32) mentre nel Cuoio i nuovi contagi sono scesi a 8.

Se Empolese e Cuoio non sembrano accusare troppo duramente i colpi sferrati dall’epidemia, diverso il discorso per quanto riguarda l’area Toscana Centro nel suo complesso. A partire da lunedì l’andamento dei nuovi casi positivi ha visto toccare questi numeri: 179, 188, 311, 424, 264 e 319.

Affrontando il tema decessi, invece, secondo i dati Asl questi sono stati 3 e tutti in provincia di Firenze.