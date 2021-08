Droga nel camper: arrestata a Carrara 21enne "reduce" dal rave di Valentano

Ecstasy e Mdma nascoste nel camper. È finita nei guai una giovane di 21 anni, di rientro in Lombardia dal rave party di Valentano, beccata dalla polizia a Carrara con 500 grammi di ecstasy e una pasticca di Mdma. Gli agenti hanno perquisito il camper in sosta su cui lei e i suoi due amici viaggiavano, durante le attività di prevenzione sui transiti lungo il litorale apuano.

Sebbene tutti e tre avessero precedenti specifici per spaccio – infatti è stato sequestrato anche un bilancino di precisione utilizzato per suddividere in dosi le pasticche da vendere - solo la ragazza è stata trovata in possesso di droga ed è stata quindi arrestata in flagranza con l'accusa di detenzione a fini di spaccio.