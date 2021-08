Festival Orizzonti Verticali a San Gimignano, l'ultimo appuntamento a San Gimignano

Questa domenica va in scena la terza ed ultima giornata del Festival “Orizzonti Verticali – Arti sceniche in cantiere”, in programma a San Gimignano.

Il festival, giunto alla nona edizione, è diretto da Tuccio Guicciardini e Patrizia de Bari, a cura della Compagnia Giardino Chiuso e Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee, con il contributo di MIC (Ministero della Cultura), Regione Toscana e Comune di San Gimignano - Assessorato alla Cultura, e con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Dalle 18 alle 22 è presente l’installazione “Lastcallforhumanity” di Sebastiano Pelli, presso la Loggia del Teatro dei Leggieri in Piazza del Duomo. Alle ore 18 presso il Giardino dell'ex Conservatorio di Santa Chiara, in Via Folgore, incontro di presentazione del libro “Una storia al contrario” di Francesca De Sanctis, in dialogo con la giornalista Chiara Dino.

Dalle 19 alle 21 presso il Giardino del Monastero San Girolamo, in Via Folgore, spazio alla musica con “Contingenze di ascolto”: cinque artisti si alternano ad un pianoforte. Dalle 19 alle 21, presso il Giardino Beconcini in Piazza Pecori, torna lo spettacolo in realtà virtuale “L’imputato non è colpevole/Processo a Soghomon Tehlirian” prodotto da Compagnia Giardino Chiuso e Fabbrica Europa. Alle 21.30 presso il Parco della Rocca di Montestaffoli, Giancarlo Cauteruccio (Compagnia Teatro Studio Krypton) riporta in scena il suo spettacolo cult “L’ultimo nastro di Krapp”.

