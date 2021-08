Firenze ascolta "An Ode to Bob Dylan": poesia musica al Caffè Letterario Le Murate

Continua la programmazione dal vivo dell’Estate al Caffè Letterario presso il Caffè Letterario Le Murate (Piazza delle Murate 1, Firenze; ingresso libero), dove si può fruire, oltre del consueto servizio bar e ristorante, di una programmazione regolare, curata da Enzo Mileo e Domenico Frascà, di eventi tardo-pomeridiani e serali all’aperto: presentazioni di libri, concerti, spettacoli di danza.

Le presentazioni di libri e nuovi numeri di importanti riviste saranno di norma tre alla settimana, salvo, giustappunto, nel periodo immediatamente successivo a Ferragosto, in cui si lascia spazio alla musica. Questa settimana si fa spazio ai grandi cantautori.

Lunedì, ore 21, "An Ode to Bob Dylan", poesie originali scritte appositamente e lette, con sottofondo musicale, da Jonathan Rizzo, nell’ambito della Bob Dylan’s Week curata da Giuseppe Oliviero (in arte Acquaraggia): una settimana di eventi a ingresso libero dedicata al grande cantautore, giunta alla decina edizione, che domani farà tappa anche al Fiorino sull’Arno con lo spettacolo «Woody Guthrie T M K F» degli Acquaraggia.

Alle Murate lunedì 23 c’è invece giovane, ispirato e irriverente poeta di origini elbane, nato accidentalmente a Fiesole ma idealmente parigino (e nella Ville Lumière ha trascorso un periodo importante della sua esistenza); in un’intervista a David Berti ha spiegato: «La poesia nasce storicamente come canzone e musica, per cui la culla è stata forgiata e la sua nutrice edotta dalla stessa musa. Io stesso tengo particolarmente alla musicalità delle mie parole e nei miei recital offro sempre un accompagnamento musicale dal vivo per favorire il pubblico ascoltatore/lettore alla fruizione del testo poetico».

Gli eventi di "Estate al Caffè Letterario" sono tutti a ingresso libero, ma nel rispetto della normativa anti-covid, a capienza limitata: è dunque caldamente consigliata la prenotazione, per telefono allo 055 9360738, per mail a caffeletterariofirenze.info@gmail.com (attendere risposta) o via WhatsApp al 333 1863521.

Fonte: Ufficio Stampa