Lungo i 3200 Km della Francigena, "Road to Rome" fa tappa a Fucecchio

Se tutte le strade portano a Roma, la Via Francigena è sicuramente quella più affascinante. Da Canterbury alla Città Eterna, un cammino tra sostenibilità, turismo slow e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale che vuol mettere in rete i territori che si affacciano sull'antico cammino di Sigerico.

Lunedì 23 agosto la marcia europea “Via Francigena. Road to Rome. Start again!” passerà da Fucecchio. Partita lo scorso 15 giugno da Canterbury, la marcia raggiungerà Roma l'11 settembre e poi proseguirà fino a Santa Maria di Leuca dove si concluderà il 19 ottobre. Un tragitto attraverso 3.200 km, 657 Comuni e 4 Nazioni (Regno Unito, Francia, Svizzera, Italia).

Lunedì prossimo, all'arrivo a Galleno, i pellegrini saranno accolti da una delegazione del Cai Valdarno Inferiore, oltre ad un gruppo di guide ambientali dell'Ecoistituto delle Cerbaie e dal Comitato Francigena Galleno, mentre ad attenderli a Fucecchio, sul Poggio Salamartano, saranno presenti il sindaco Alessio Spinelli e l’assessore al turismo Daniele Cei per i saluti istituzionali, insieme all’associazione Fucecchio Turismo, recentemente costituita per valorizzare la vocazione turistica dell’intero territorio fucecchiese, e alla Proloco Fucecchio. All'arrivo nel capoluogo i pellegrini saranno accompagnati a visitare i luoghi più caratteristici del centro storico e il quadro floreale realizzato dal gruppo infioratori della Proloco presso la Chiesa delle Vedute, dopodiché saranno ospiti dell'associazione Fucecchio Turismo per il pranzo, prima di riprendere il cammino.

La delegazione è arrivata in Toscana il 18 agosto, a Massa Carrara, e da lì ha raggiunto Lucca. Dopo la tappa fucecchiese, la marcia proseguirà verso San Miniato, Gambassi, Castelfiorentino e poi Siena, dove seguirà il tragitto della Francigena Toscana Sud fino al 1° settembre, quando approderà a Viterbo, prima tappa laziale.

“La Via Francigena rappresenta uno dei tesori del nostro territorio – commenta l'assessore Daniele Cei – che ogni anno viene attraversato da moltissimi pellegrini ai quali cerchiamo di offrire un'esperienza turistica che unisca natura, cultura e sostenibilità. Per questo, anche insieme all'associazione Fucecchio Turismo, vogliamo promuovere sempre più il turismo slow nel nostro territorio, cuore della tappa n.29 della Via Francigena ma anche di altri cammini storici come la Romea Strata. Fucecchio, capofila dell’aggregazione centro-sud della via Francigena e capofila regionale della Romea Strata, ha molto da offrire ai turisti – conclude - ed il passaggio del “Road to Rome” rappresenta sicuramente un'occasione importante per ottenere visibilità”.

Il progetto “Road to Rome”, che ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere la candidatura della Via Francigena a Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, è promosso da AEVF- Associazione Europea delle vie Francigene e sostenuto da Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, dai main partner internazionali Intesa Sanpaolo e Snam e da partner istituzionali tra cui 196 comuni, 70 associazioni ed oltre 400 operatori privati .

Nel sito dell'evento www.viefrancigene.org/it/road-to-rome/ sono consultabili il progetto, il calendario aggiornato, il diario di viaggio ed è anche possibile iscriversi per partecipare ad una o più tappe.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa