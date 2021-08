Ginnastica artistica, nuovo centro sportivo in arrivo sulla piana di Lucca

La piana di Lucca si arricchisce di un nuovo centro sportivo di eccellenza per la pratica della ginnastica artistica e di altre discipline sportive per la persona.

Nasce a Segromigno in Monte, per la prima volta su questo territorio, la filiale del Centro Ginnastica Firenze. Un progetto realizzato per volontà di questa prestigiosa società che sceglie come responsabili tecniche Gioia Bonvino ed Eleonora Cipriani, esponenti molto conosciute di questa pratica sportiva.

Insieme a loro e figura importante c’è Martina Della Bartola, che hanno denominato questo loro sodalizio ArtisticaEMGioy, anche se in ogni atto ufficiale sarà solamente Centro Ginnastica Firenze filiale di Lucca a qualificare la struttura sotto ogni profilo.

La palestra verrà inaugurata nelle prossime settimane a Segromigno in Monte in via di Piaggiori 165, dove si svolgeranno i corsi di psicomotricità e gioco danza per bambine dai 3 ai 5 anni, preAgonistica , agonistica e alta specialità che caratterizzeranno l’attività di questo importante polo sportivo.

La palestra avrà una considerevole ampiezza, pari a 700 mq e sarà all’avanguardia , grazie anche a una ottima sinergia con i vari fornitori che hanno supportato con le migliori attrezzature questa nascente struttura.

Questo l’organigramma del Centro Ginnastica Firenze filiale di Lucca :

Referente tecnico sede di Capannori: Gioia Bonvino, Eleonora Cipriani, Martina Della Bartola, la responsabile gioco danza e psicomotricità per i bambini dai 3 ai 5 anni Lucia Morotti , gli aiuto istruttori Elisa Santucci, Cinzia Giampaoli, Rachele Alberigi, Giulia e Alice Tocchini, Eva Girardi, Greta Matteoni, Matilde Busenbai, con uno staff che verrà ampliato successivamente e sarà presentato al momento dell’inaugurazione.

Le iscrizioni alle attività sono praticamente aperte e c’è molto entusiasmo intorno a questo progetto sportivo e sociale. Per informazioni si possono chiamare i numeri telefonici 3455018409 oppure 3454610553 o 3483559377.