Ha le doglie in autostrada mentre va a Pisa: fiocco rosa in ambulanza.

Fiocco rosa in ambulanza. Una coppia toscana era in viaggio sull’A12 con destinazione Pisa, quando all’altezza di Migliarino la donna ha iniziato ad avere le doglie.

L’uomo al volante ha accostato l'auto e ha chiesto aiuto al 118: dall’altra parte della “cornetta” la centrale operativa ha guidato il travaglio in attesa che l'ambulanza arrivasse sul posto con un medico.

Nonostante il mezzo sia giunto tempestivamente, la bimba aveva troppa fretta di nascere e verso le 19,45, durante il trasferimento all'ospedale di Pisa, è venuta al mondo.

Il parto prematuro non sembrerebbe aver avuto conseguenze: mamma e figlia sono in ottime condizioni anche se restano ricoverate in osservazione.