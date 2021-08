Incidente tra furgone e autobus sul raccordo di Pistoia: torna regolare il traffico

Sulla strada statale 716 Dir “Raccordo di Pistoia”, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 2,2, è stata chiusa la rampa di accesso alla strada statale 66.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso di accertamenti, ha coinvolto un furgone e un autobus.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della rampa nel più breve tempo possibile.

Traffico nuovamente regolare

Intorno alle 12.30 il traffico sul "Raccordo di Pistoia" è tornato regolare.

Fonte: Anas - Ufficio stampa