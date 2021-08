Incidente vicino a un maneggio di Pontassieve: fantino precipita in una scarpata, morto il cavallo

I vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti intorno alle ore 18.30 in Località Colognole nei pressi di un maneggio, per soccorrere a un fantino.

L'uomo, disarcionato dal proprio cavallo che nella caduta è deceduto, è precipitato in una scarpata per poi finire in uno specchio d'acqua.

L'uomo, che aveva riportato una frattura alla gamba, è stato raggiunto e recuperato dalla squadra VF per poi essere preso in carico dai sanitari del 118 intervenuti anche con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche i Carabinieri.