Saccheggiano l'auto di due turisti a piazzale Michelangelo, beccati dalla polizia: due arresti

Mentre lui rubava nell'auto di due turisti, lei faceva il palo. È successo nella tarda mattinata di giovedì in via delle Porte Sante a Piazzale Michelangelo. Sul posto è intervenuta la polizia che, oltre a recuperare l'intero bottino sottratto ai due turisti, ha arrestato la coppia responsabile del furto.

Marito e moglie, in vacanza dall'America a Firenze, stavano visitando una delle piazze più famose del capoluogo. Ma mentre loro si godevano il panorama della città dall'alto, un'altra coppia stava rubando nella loro auto presa a noleggio. Si tratta di due volti noti alle forze di polizia, proprio per specifici furti su auto: un catanese 60enne e una romana di 44 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, mentre la donna faceva da palo, l'uomo si è avvicinato all'auto e dopo averne scrutato il contenuto, ha rotto il finestrino anteriore lato guida. Una volta aperta l'auto, è iniziato il saccheggio. I due hanno preso sottobraccio una grossa valigia, un computer e due zaini e si sono incamminati velocemente verso viale Michelangelo. La scena però non è passata inosservata dai 'Falchi' della Squadra Mobile che in quel momento stavano pattugliando con discrezione la zona.

In pochi attimi i fuggitivi si sono ritrovati circondati dagli agenti in borghese e per loro è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato in concorso. In mezzo al bottino, tra computer e un orologio di valore, c'erano anche i passaporti delle vittime rintracciate poco dopo dalla polizia. I due giovani turisti, nonostante l'accaduto, sono stati felici di aver potuto recuperare tutte le loro cose, ringraziando la polizia intervenuta.