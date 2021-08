Sicurezza Altopascio, saranno potenziati controlli e pattuglie

Continua la collaborazione tra amministrazione comunale e forze dell’ordine. Una collaborazione ribadita anche ieri (venerdì 20) in Prefettura, in occasione del comitato ordine pubblico e sicurezza, al quale ha partecipato il sindaco, Sara D’Ambrosio. L’occasione è servita per affrontare anche gli ultimi episodi che si sono verificati nella cittadina del Tau: il presidio delle forze dell’ordine sul territorio, così come avvenuto fino a oggi, proseguirà in modo costante. Un’attività di presenza e pattugliamento sviluppata anche in accordo con la Polizia Municipale di Altopascio.

“È una collaborazione fattiva e continuativa quella che lega amministrazione comunale, Polizia Municipale e forze dell’ordine - commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio -. La volontà è di potenziare ulteriormente il pattugliamento già presente, per contrastare e prevenire alcune situazioni più delicate che si sono verificate la scorsa settimana. Le pattuglie girano sul nostro territorio, sono presenti, ma in alcuni contesti e di fronte ad alcune situazioni è opportuno presidiare maggiormente. Da parte del comitato ordine pubblico e sicurezza e delle forze dell’ordine ho riscontrato piena disponibilità, in linea con la massima e attiva collaborazione già in essere da tempo. Come ho già detto, la sicurezza è un diritto di ogni cittadino, che si garantisce con gli interventi sul territorio, con la presenza delle forze dell’ordine, con iniziative che favoriscano la possibilità alle persone di frequentare e vivere le aree pubbliche del nostro paese. Lo Stato deve essere presente”.

