Tragedia a Livorno, muore 54enne investito mentre attraversava la strada

Tragedia nella notte a Livorno. Un uomo di 54 anni, originario di Milano ma residente a Livorno, è deceduto dopo che un'auto lo ha investito mentre attraversava viale Italia.

È successo intorno alle 3. Gravissimo l'impatto che ha provocato all'uomo un trauma cranico con emorragia. Nonostante i soccorsi, il 54enne è deceduto poco dopo in ospedale. In shock il conducente del mezzo coinvolto, che è stato accompagnato in ospedale. Sul posto la polizia municipale, che ha avviato i rilievi dell'incidente e messa sotto sequestro l'auto.