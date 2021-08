Grave incidente stradale all'Elba, muore artista pisano

Un 52enne di Pisa è morto per un incidente stradale all'Isola d'Elba nella serata di sabato 21 agosto. L'uomo si trovava sulla strada di Mola nei pressi di Porto Azzurro. Era in sella al suo scooter quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, che però hanno potuto solo constatare il decesso.

La vittima è Alessandro Danelli, formatore e professionista di Formatica. Nato in Lombardia ma di stanza a Pisa, Danelli era anche un appassionato di musica e si esibiva come cantante. Era all'Elba col suo gruppo musicale, Les Anarchistes.