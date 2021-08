Attivati 116 Spid in municipio a Quarrata

Sono già 116 le persone che si sono rivolte all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Quarrata per attivare lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per poter erogare questo servizio il personale comunale dell’Urp si è appositamente formato e da circa 5 mesi effettua l’ attivazione dello SPID. Durante questi mesi sono stati molti i cittadini che si sono rivolti all’ufficio comunale per ottenere la propria identità digitale, utile anche per accedere a molti servizi comunali.

Per attivare SPID in Comune il cittadino deve scegliere come gestore dell’identità digitale Lepida Scpa, l’unico gestore ad essere interamente a controllo pubblico. Dopo la necessaria procedura online, che ogni cittadino deve effettuare in autonomia, è possibile recarsi all’Urp per la fase conclusiva dell’attivazione, che prevede il riconoscimento del cittadino e l’attivazione delle credenziali. Tutto ciò, grazie ad una convenzione stipulata tra Regione e Lepida, che consente di accelerare la diffusione delle identità digitali tra la cittadinanza.

Come funziona. I cittadini, collegandosi al sito di Lepida, devono effettuare una pre-registrazione, poi, su appuntamento telefonico, possono recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e ottenere il definitivo riconoscimento di identità e il rilascio delle credenziali SPID. I cittadini devono avere con sé il proprio cellulare, un indirizzo e-mail, un documento di identità valido e il codice fiscale o la tessera sanitaria.

Il servizio è completamente gratuito; per prenotare un appuntamento occorre telefonare ai numeri 0573-771213 o 0573-771220.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa