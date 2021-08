Barberino Tavarnelle in lutto per la morte di Paolo Pandolfi

Paolo Pandolfi ha lasciato da qualche ora questa terra, ha lasciato soprattutto la comunità di Barberino Tavarnelle che amava tanto per la quale si era speso per decenni senza sosta. Un amore incondizionato che aveva dimostrato mettendo in campo alcune delle sue qualità più marcate, il senso profondo dell’essere solidale, il rispetto verso l’altro, la forza della collaborazione con la quale seminava fiducia e ottimismo valorizzando la cultura del bene comune. Un impegno ampio e trasversale che lo aveva visto protagonista nel mondo del volontariato a favore dei più deboli, nella vita pubblica e istituzionale, prima come consigliere comunale, poi come assessore dell’ex Comune di Barberino Val d’Elsa, come punto di riferimento della rete associativa di cui faceva parte attivamente.

In battaglia contro una malattia che lo assediava da tempo, Paolo Pandolfi si è spento all’età di 80 anni. Con lo spirito combattivo e determinato che lo caratterizzava, non aveva rinunciato alla guida dell’associazione Auser Volontariato Insieme Barberino Tavarnelle, che aveva voluto mantenere fino a poco prima che la malattia si aggravasse in modo irreversibile. “Paolo è stato uomo dell’impegno sociale e politico – hanno commentato commossi il sindaco David Baroncelli e la giunta comunale – sempre presente, con la voglia di fare ed un sorriso che pungolava al momento giusto stimolando a fare meglio e di più per gli anziani e le altre sfere sociali del nostro territorio, ha impresso un segno di immenso valore nella vita della comunità, ha percorso una strada che non è sempre facile praticare in modo concreto e per un tempo così lungo. Paolo, alla guida dell’associazione Auser da venti anni, ha investito la sua vita con consapevolezza e responsabilità nella cultura del fare, al servizio degli altri. E per questo gliene saremo infinitamente grati”. L'Auser, sezione di Barberino e Tavarnelle, è presente nel territorio comunale dal 1997. Dal 2003 operava nella Rete di Solidarietà istituita presso il Centro Socio-Sanitario Il Borghetto di Tavarnelle. L’ultimo saluto a Paolo Pandolfi si potrà dare martedì 24 agosto alle ore 11.30 nella chiesa di San Bartolomeo a Barberino val d’Elsa.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa