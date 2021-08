Cade mentre fa downhill, arriva l'elisoccorso

Una giovane biker si è infortunata sull'Appennino Pistoiese ed è stato necessario l'arrivo di Pegaso. La giovane era in sella alla sua bici vicino al Monte Gomito, nel comune di Abetone Cutigliano. Per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo mentre scendeva le piste da downhill. Si è fatta male in varie parti del corpo e subito sono stati allertati i soccorsi. Il Soccorso Alpino ha aiutato la ragazza, che è stata portata in ospedale a Careggi con l'elisoccorso in codice giallo.