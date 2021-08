Calleri (Fondazione Caponnetto) firma l'appello per i lavoratori Gkn

“La Toscana non deve lasciare soli quei lavoratori. La loro battaglia è la battaglia di tutti noi”: questo l’imperativo dell’appello lanciato dai già presidenti della Regione Toscana Vannino Chiti, Claudio Martini e Enrico Rossi a favore dei 422 licenziati della Gkn e dei loro colleghi dell’indotto.

Un appello che ieri mattina (21.08.2021) aveva raggiunto le 8.141 adesioni con l’obiettivo delle 10.000 ormai alla vista. Fra queste firme anche quella di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto che ha sottoscritto l’appello con questa motivazione: “In un momento difficile come questo, foriero di cambiamenti, si deve dare sostegno pieno ai lavoratori della Gkn, non ci può essere legalità senza giustizia sociale, per questo ho firmato l'appello proposto dai presidenti Chiti, Martini e Rossi.

Fonte: Ufficio stampa