Bagno a Ripoli cerca giovani talenti: un bando pubblico per under 30

Abiti a Bagno a Ripoli, hai meno di 30 anni e sei uno scrittore, un artista, uno scienziato o una promessa dello sport e ti piacerebbe esprimere e condividere pubblicamente le tue doti e le tue capacità? Se sì puoi rispondere all’appello del Comune a caccia dei giovani talenti ripolesi per realizzare una kermesse a loro dedicata. Attraverso un bando pubblico, al via da fine agosto, possono farsi avanti tutte le ragazze e i ragazzi tra i 16 e i 30 anni attivi nel mondo dell'arte in ogni sua espressione (dalla musica alla scrittura, dalla pittura al cinema, alla danza), della ricerca, nell’innovazione tecnologica e scientifica, nell’artigianato come pure dello sport.

L’iniziativa nasce per coinvolgere i cittadini più giovani nei processi di partecipazione attiva alla vita della comunità, favorendone il protagonismo civico, la libera espressione e la valorizzazione di capacità e talenti. Il primo appuntamento in tal senso si svolgerà il 9 settembre presso gli spazi della Carrozza 10 al Teatro comunale di Antella. Ma obiettivo del Comune è di strutturare un più ampio programma di appuntamenti, intitolato “Giovani Talenti”, rivolto a tutte e tutti i giovani talenti ripolesi che vogliano esprimere le proprie qualità artistiche, sportive, culturali.

Per partecipare all’avviso pubblico “'Talenti Cercansi'” è necessario che i giovani candidati siano residenti nel Comune di Bagno a Ripoli e che si cimentino attivamente – con o senza riconoscimenti pubblici – nei seguenti ambiti: ogni tipologia di arte figurativa; scrittura (poesia, narrativa, testi teatrali, testi per canzoni); musica e canto di ogni genere e stile; cinema, video making, produzioni digitali; invenzioni, brevetti, tecnologia, artigianato; sport. Possono partecipare anche collettivi di artisti composti per almeno la metà da giovani under 30 residenti a Bagno a Ripoli. Le candidature devono essere presentate, dal 30 agosto al 31 dicembre 2021, inviando la documentazione necessaria all'indirizzo di posta elettronica gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it con l’oggetto: “Candidatura Talenti Cercansi”.

Entro il 31 gennaio 2022 l'amministrazione valuterà le candidature e costituirà una lista di talenti da coinvolgere con la realizzazione di un calendario di eventi dal titolo 'Giovani Talenti', puntando a rappresentare il maggior numero delle/dei giovani selezionati. Ulteriori info e la modulistica necessaria dai prossimi giorni saranno reperibili sul sito della rete civica del Comune di Bagno a Ripoli: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Altre info: Ufficio Innovazione - Dott. Gabriele Danesi: cell. 3204317644 - mail: gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

“Con questa nuova iniziativa – spiegano il sindaco Francesco Casini e l’assessora alla cultura Eleonora Francois – diamo voce e nuove opportunità di espressione ai giovani che investono sulle loro competenze, si mettono in gioco, rischiano e vogliono condividere al meglio le loro capacità. La manifestazione ‘Giovani Talenti’, che vorremo strutturare nel tempo con continuità e un programma organico, non sarà solo una vetrina ma un’occasione per sviluppare relazioni, creare connessioni tra giovani artisti. Non è un caso se si svolgerà alla Carrozza 10 negli spazi esterni del Teatro comunale, un luogo rinato con una grande operazione di rigenerazione urbana per mettere in connessione i giovani creativi e professionisti del territorio. Il nostro territorio ha un potenziale grandissimo e ci auguriamo che le adesioni al progetto siano molte”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa