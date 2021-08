Hashish in bustine col simbolo di 'Dragon Ball', arrestato minorenne

Aveva un etto di hashish all'interno di bustine con simboli di Dragon Ball. Un 17enne a Vernio è stato arrestato per spaccio dopo una perquisizione sia personale sia domiciliare. Già noto ai carabinieri, è stato bloccato e controllato ieri, sabato 21 agosto.

In casa aveva un etto di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e 125 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. I contenitori destinati alle dosi dello stupefacente recavano le effigie di Dragon Ball, manga e cartone animato conosciutissimo anche in Italia. Stando ai carabinieri si tratta di un espediente molto in voga tra gli spacciatori minorenni che in questo modo cercano di eludere i controlli dietro la facciata di un normale scambio di figurine tra ragazzi.

Il trucco però non ha funzionato e il 17enne dovrà rispondere del reato al Tribunale per i minorenni. Il giovane è stato accompagnato presso un'apposita struttura per minori.