Minaccia di buttarsi dal Ponte Solferino, salvato

Ha minacciato di buttarsi dal Ponte Solferino, solo l'intervento delle forze dell'ordine lo ha salvato. A Pisa alle 21 di ieri, sabato 21 agosto, un uomo sulla cinquantina si è sporto dal ponte con intenti suicidi: voleva lanciarsi per problemi economici, che non era più in grado di gestire.

L'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia è intervenuto e ha trovato l'uomo oltre il parapetto, pronto a buttarsi. Gli operatori sono riusciti a farlo desistere dall'intento. Sono stati allertati i sanitari, che lo hanno accompagnato presso il Pronto Soccorso.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).