A Gambassi Terme il Palio si rimodula e diventa 'Fiera delle Contrade'

Non più Palio, ma Fiera. Poi la trasmissione social, le gare in spazi chiusi e l'obbligo di tampone o green pass. Gambassi Terme fa di tutto per non perdere per il secondo anno di fila un appuntamento sentito e importante, il Palio delle Contrade. Data l'emergenza Coronavirus, però, il Palio si rimodula e cambia pelle nella settimana tra il 23 e il 29 agosto.

Lo ha annunciato il sindaco gambassino Paolo Campinoti con un post su Facebook. Il lavoro dell'amministrazione comunale va avanti da mesi, di concerto con la Pro Loco, e con le quattro contrade (Porcello, Belvedere, Membrino, La Pieve). Sono state elaborate nuove regole per limitare al massimo il rischio.

"Il Palio si chiamerà 'Fiera delle Contrade' e si svolgerà in luoghi chiusi come il campo da calcetto e il campo sportivo di via Fermi. Sarà a accesso controllato e si potrà entrare solo se in possesso di Green Pass o tampone eseguito nelle ultime 48 ore, questo per chi ha più di 12 anni" è la regola principale riportata dal sindaco.

Inoltre non ci sarà pubblico dal vivo, esclusi pochissimi posti per contrada: "L'evento sarà trasmesso in streaming e in diretta su vari canali social. Si raccomanda di non provare a partecipare se non si fa parte delle liste delle contrade".

Chi avrà accesso agli spazi chiusi - massimo 20 a contrada per il calcetto, 50 per gli altri giochi - dovrà avere green pass o tampone effettuato entro 48 ore, salvo i minori di 12 anni. Inoltre dovrà essere segnalato nelle liste. All'interno delle aree chiuse bisognerà indossare le mascherine, regola valida per chi ha più di 6 anni.

"Queste sono alcune delle regole più significative della festa (e come festa dovrà essere vissuta) di quest'anno che avrà il solo scopo di consentire un arrivederci a tempi migliori nei quali torneremo a pieno regime con il 100% di agonismo e impegno. Buon Palio 2021 a tutti noi" è la chiosa di Campinoti.