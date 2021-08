Non aveva il Green Pass ma stava consumando seduto dentro a un bar, quindi è stato multato. Stessa sorte anche alla titolare del locale.

Il fatto è avvenuto a Sesto Fiorentino in via Togliatti. La polizia è intervenuta e ha sanzionato un 37enne di origini albanesi, sorpreso senza il certificato verde a consumare in un bar. La pattuglia ha anche multato la titolare per non aver rispettato col cliente la normativa sul contenimento Covid.