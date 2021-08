Tornano le iniziative culturali di 'Lamporecchio Legge'

Dal 28 agosto al 10 settembre torna Lamporecchio Legge, rassegna di iniziative culturali per adulti e bambini, promosse dall’amministrazione comunale e organizzate da Scripta Manent. Il primo appuntamento, sabato 28 agosto alle ore 18, sarà “Dal Padule al Montalbano. I luoghi del Fucini”: l’Accademia di Masetto e l’Associazione Culturale Orizzonti presenteranno le passeggiate letterarie che avranno luogo il 4 settembre a San Baronto e il 18 settembre a Larciano. Per info e prenotazioni: 0573 766472 – 328 0986227 Proseguendo con gli appuntamenti per gli adulti seguiranno due presentazioni di libri di due grandi autori toscani. Venerdì 3 settembre alle ore 18 Marco Vichi presenterà “Ragazze smarrite. Un’avventura del commissario Bordelli” (Guanda, 2021); dopo un’introduzione di Elena Lombardi e Simone Fanucci, sarà il Circolo di lettura Italia Donati a far raccontare all’autore di quest’ultima indagine del commissario Bordelli, ormai alle soglie della pensione. Venerdì 10 settembre sempre alle ore 18 Antonio Fusco presenterà “Quando volevamo fermare il mondo” (Giunti, 2021). Dopo sei romanzi dedicati all’ispettore Casabona, Antonio Fusco sceglie di raccontarci attraverso l’ispettore Massimo Valeri e il suo amico Pietro il G8 di Genova dai due schieramenti. Dialogano con l’autore.

Per i bambini Lamporecchio Legge inizia sabato 4 settembre alle ore 10 con il laboratorio “Piccoli libri crescono”, a cura di Massimiliano Barbini, per bambini dai 5 ai 10 anni: protagonisti assoluti i bimbi e i libri: da un singolo foglio ogni partecipante realizzerà un libro con le finestrelle per animare le storie più fantasiose. Mercoledì 8 settembre dalle ore 17.30 con “Sei finito nelle acque dello Stige, stai fermo un turno!”, a cura di Lucrezia Palmieri, i bambini dai 7 anni scenderanno nell’Inferno con Dante e Virgilio Ultimo appuntamento sabato 11 settembre alle 10.00 con “Attori per un giorno”, a cura di Rossana Dolfi i bambini dai 6 ai 10 anni si metteranno in gioco per esplorare la loro creatività e improvvisazione.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si terranno nel parco storico “I Giardinetti”. Per info e prenotazioni Biblioteca Lamporecchio 0573 800659; mail: biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa