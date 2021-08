Abc Solettificio Manetti, si parte col raduno

Inizierà mercoledì 25 agosto il cammino dell’Abc Solettificio Manetti di coach Paolo Betti in vista del campionato di C Gold che partirà sabato 2 ottobre. Alle ore 19.15 al PalaBetti si terrà il raduno, cui seguiranno i primi test atletici guidati del preparatore fisico Simone Garbetti.

Un’Abc Solettificio Manetti che si presenta ai nastri di partenza con una rosa praticamente tutta confermata, con un unico nuovo innesto che la società ha fortemente voluto e che potrà essere annunciato non appena definiti gli ultimi dettagli. Non ci sarà, invece, Cosimo Lazzeri, che ha deciso di accettare la proposta del Poggibonsi Basket e fare così una stagione da protagonista nel campionato di serie D. A lui il saluto e un grandissimo in bocca al lupo.

Ecco dunque i convocati per mercoledì e lo staff 2021/2022.

Andrea Belli – playmaker 1999 (k), confermato

Pietro Cantini – ala grande 1999, confermato

Giovanni Corbinelli – guardia 1997, confermato

Alessandro Pucci – ala 1992, confermato

Andrea Scali – ala grande 1994, confermato

Gianni Terrosi – guardia 1989, confermato

Giuliano Delli Carri – centro 1989, confermato

Yuri Verdiani – ala 1992, confermato

Alessio Cicilano – playmaker 2001, confermato

Steve Tavarez – ala 1999, confermato

Jacopo Talluri – guardia 2003, confermato

Paolo Betti – allenatore, confermato

Samuele Manetti – vice allenatore, confermato

Claudio Calvani – assistente, confermato

Simone Garbetti – preparatore fisico, confermato

Ciro Orabona – fisioterapista, confermato

Giulia Talluri – fisioterapista, confermato

Claudio Firenzani – medico sociale, confermato

Alla rosa si aggregheranno inoltre sette classe 2006, prodotti del vivaio gialloblu: Daniele Viviani, Paolo Lilli, Giovanni Merlini, Lorenzo Rosi, Erico Edelu Damiani, Pietro Bartolini e Andrea Marchetti.

Per quanto riguarda il precampionato, al momento sono in programma le seguenti amichevoli:

mercoledì 8/09: Abc Solettificio Manetti – Use Empoli

domenica 12/09: Abc Solettificio Manetti – Olimpia Legnaia

sabato 18/09: torneo a Virtus Siena

giovedì 23/09: Folgore Fucecchio – Abc Solettificio Manetti

domenica 26/09: Libertas Livorno – Abc Solettificio Manetti

Fonte: Abc - Ufficio stampa