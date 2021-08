Carenza di sangue, anche il Nucleo per il trapianto organi si attiva per il trasporto

Il Nucleo Operativo di Protezione Civile Logistica dei Trapianti offre la sua professionalità al Centro Nazionale Sangue rispondendo all’emergenza lanciata di carenza sangue per trasfusioni e trapianti in molte regioni italiane.

L’aspetto logistico del trasporto sangue difatti è determinante in attività complesse come quelle chirurgiche e di chirurgia altamente specialistica come quella dei trapianti.

“Nonostante il momento difficile che stiamo vivendo con molti volontari impegnati nelle missioni internazionali che diventano ogni giorno più complesse per colpa delle norme che cambiano anche ogni giorno siamo pronti a rispondere presente anche a questo appello e a trasportare fra le regioni il sangue necessario.”

Non si tira indietro Massimo Pieraccini direttore e fondatore dell’associazione e Grand’Ufficiale al merito sociale della Repubblica Italiana per volere del Presidente Sergio Mattarella.

“In 28 anni di attività mai una volta abbiamo detto di no e mai abbiamo fallito una missione.”

Dopo aver salvato oltre 11.000 vite in tutto il mondo adesso che il nostro paese vive un emergenza nell’emergenza il Nucleo Operativo è pronto a mettere in moto le sue auto per rispondere ai bisogni delle regioni con riserve carenti di sangue.

“Anche in tempi di vacanza noi ci siamo – conclude Pieraccini. “Ci siamo a Ferragosto a Natale e a Pasqua perché contribuire a salvare vite è la nostra missione ogni giorno dell’anno”.

Fonte: Nucleo Operativo di Protezione Civile Logistica dei Trapianti