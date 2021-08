Covid, Giani: "Contagi in calo, merito dei vaccini. Maggior rigore per chi è No vax"

I contagi si abbassano, merito della vaccinazione. A dirlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa.

"Guardando i dati, dopo sei settimane in cui i contagi in Toscana avevano visto una evoluzione di aumento chiara, arrivando a 4.800 la settimana, la settimana scorsa è stata la prima in cui c'è stato un calo a 4300-4400. Oggi siamo a 436 contagi contro i 510 dei primi giorni della scorsa settimana. Questo è l'effetto della vaccinazione, siamo in presenza di un significativo livello di abbassamento della potenziale espansione dei contagi".

"Quando avremo superato l'80% di vaccinati e saremo ad un primo livello di immunità di gregge guarderemo con maggior rigore ad applicare le leggi per coloro che non si sono vaccinati, in particolare verso gli operatori sanitari e quelli scolastici".