Crowdfunding di inclusione, le campagne dal tendone da circo alla danza argentina

La creazione di un tendone da circo permanente a basso impatto ambientale per spettacoli, concerti e laboratori, un centro di aggregazione per giovani a rischio marginalità, un percorso di avvicinamento alla danza argentina come strumento di inclusione per neofiti del tango e portatori della sindrome di Down, 300 visite domiciliari gratuite per i malati oncologici, e ancora sul tema dell’ambiente: un festival e un percorso per persone con disabilità intellettuale e/o fisico-motoria e le loro famiglie.

Sono gli obiettivi delle sei nuove campagne di crowdfunding che verranno lanciate grazie alla quinta edizione del bando ‘Social Crowdfunders’, promosso da Fondazione CR Firenze all’interno del suo progetto Siamosolidali. L’iniziativa offre un percorso di accompagnamento personalizzato nella progettazione e realizzazione di raccolte fondi online, in collaborazione con Feel Crowd. Inoltre, Fondazione CR Firenze, una volta raggiunta la metà dell’obiettivo prefissato (da un minimo di 7.000 a un massimo di 10.000 euro), raddoppierà la cifra. Le realtà del Terzo Settore protagoniste delle nuove sfide di crowdfunding sono: Associazione La Racchetta, Associazione Pablo Firenze, Associazione Musica a Traverso, Aria Network Culturale, Fondazione ANT Italia Onlus e Associazione il Ritrovo.

“Social Crowdfunders prende per mano le realtà del Terzo Settore e le accompagna nel raggiungimento dei loro obiettivi – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze –. Abbiamo sempre creduto che lo strumento della raccolta fondi online fosse una forma importante di condivisione e partecipazione all’interno di una comunità. Oggi più che mai, alla luce della pandemia che stiamo vivendo, rappresenta un’occasione per supportare il mondo non profit in questo difficile momento storico. La Fondazione farà la sua parte: ogni euro varrà doppio poiché ci impegniamo a duplicare le donazioni”.

La prima campagna a partire domani, martedì 24 agosto, sarà quella di Aria Network Culturale con il progetto Instabile Chapiteau. L’obiettivo è creare uno spazio permanente in città dedicato al teatro, al circo e alla musica attraverso l’acquisto di uno chapiteau ovvero un “tendone da circo” e della dotazione tecnica necessaria per realizzare al suo interno spettacoli, concerti e laboratori (pavimentazione, platea, luci, service). D’estate animata da rassegne, festival, punto ristoro ed eventi musicali, teatrali e di circo, nel periodo autunno/inverno diventerà centro polifunzionale di una serie di attività legate all’organizzazione di eventi culturali e di laboratori ma anche uno spazio di creazione e formazione in cui si contamineranno arti e idee. Sarà un luogo di incontro e di aggregazione sociale attento all'aspetto ecologico grazie all'utilizzo di materiali di riciclo ed attività rivolte all'educazione ambientale. Per realizzare il progetto dovranno essere raccolti 20 mila euro. È possibile donare attraverso la piattaforma Eppela, per maggiori informazioni www.eppela.com/chapiteauinstabile.

Le altre campagne saranno lanciate fra novembre e febbraio del prossimo anno. L’Associazione La Racchetta propone un progetto di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e alla cura della persona per giovani soggetti con disabilità intellettuale e/o fisico-motoria e le loro famiglie. Verranno attivati piccoli laboratori e momenti di condivisione con alla base la pedagogia dell’Outdoor Education.

L’Associazione Pablo Firenze creerà un percorso gratuito di avvicinamento alla cultura della danza argentina in Italia per promuovere l’integrazione e l’inclusione tra le persone portatrici di Sindrome di Down e neofiti del tango. Consiste in una serie di performance artistiche pubbliche, finalizzate all’integrazione fra le arti e la scoperta del territorio, il progetto dell’Associazione Musica a Traverso. Gli eventi si svolgeranno in giornate diverse a Firenze, Arezzo a Grosseto. Ciascuna giornata sarà dedicata ad uno dei 4 elementi (acqua, aria, fuoco e terra) per approfondire specifiche tematiche e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente.

Fondazione ANT Italia Onlus si pone l’obiettivo di garantire almeno 300 visite mediche domiciliari gratuite ad almeno 100 pazienti oncologici nell’area fiorentina. Infine, Associazione il Ritrovo costituirà un centro di aggregazione giovani a rischio di marginalità sociale e non, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale. Le attività del centro saranno di tipo ludico-ricreative, socio-culturali ed educative per permettere il recupero di questi giovani attraverso i vari aspetti della vita sociale, personale e culturale.

