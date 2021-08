Lavori su via Da Vinci e al terminal bus di Empoli, i cantieri

Al via da stamani i lavori che vedranno la realizzazione della nuova pavimentazione in pietra su Via Leonardo Da Vinci, nel tratto che da Via dei Neri arriva fino a Via Giuseppe del Papa. Si tratta di un intervento che rientra nell’opera di sistemazione degli spazi aperti del centro storico, fa parte del grande progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana del centro storico denominato ‘HOPE’ - Home of People and Equality. Il lavoro prevede la rimozione della pavimentazione in asfalto oggi presente, la livellazione e preparazione del piano di posa con gettata in calcestruzzo sulla quale una volta pronta verranno posizionati gli elementi in pietra della stessa tipologia di quelli utilizzati in piazza del Popolo.

VIA LEONARDO DA VINCI

L’amministrazione comunale in questi anni ha rimesso a nuovo e riqualificato Piazza XXIV Luglio, Largo della Resistenza, Piazza del Popolo, oltre alla nuova pavimentazione di Via dei Neri e alla sistemazione del tratto di Via Cavour di fronte alla biblioteca.

In questo periodo, l’intervento durerà nel complesso circa quattro settimane, è chiusa Via de Neri e il tratto di Via Leonardo da Vinci compreso tra Via Cavour e Via Giuseppe del Papa ma verrà data priorità alle lavorazioni che interessano l'incrocio Via dei Neri/Via da Vinci in modo da riaprire il traffico quanto prima in Via dei Neri.

Per questo è stato aperto il transito dei veicolo dal varco ZTL posto in Via Giuseppe del Papa, come viabilità alternativa per raggiungere Piazza del Popolo. Da Piazza 24 Luglio si può proseguire fino a Via del Papa, svoltare a destra verso il centro storico, arrivare fino a Via Ridolfi e svoltare a destra per raggiungere Piazza del Popolo o proseguire fino a Via Roma.

VIA PALESTRO – TERMINAL BUS

Non solo centro storico.

Sempre oggi, lunedì 23 agosto, è iniziata la manutenzione della strada che passa davanti alla stazione, Via Palestro, proprio all’altezza del terminal bus, peraltro zona molto trafficata da mezzi pesanti e anche per questo il manto stradale necessitava di una manutenzione straordinaria. In questo caso i lavori prevedono il risanamento completo della pavimentazione in conglomerato bituminoso e il rifacimento della zanella per la raccolta delle acque meteoriche lungo il lato del terminal bus. Al momento la circolazione veicolare non subisce modifiche perché le lavorazioni interessano solo la corsia a confine con il terminal bus.

Solo per la giornata di venerdì 27 agosto sarà chiuso al transito il tratto di Via Palestro compreso tra Via Curtatone e Montanara e il parcheggio multipiano, con l'inversione di marcia di Via Ricasoli per consentire ai veicoli di raggiungere via XI Febbraio da Via Curtatone e Montanara (vedi MAPPA allegata).

PARCHEGGIO CARRAIA – VIA VICO

Da domani, martedì 24 agosto, riprendono con vigore, dopo la breve pausa delle ferie estive, gli interventi per la realizzazione del parcheggio all’ingresso dell’area commerciale di Carraia. La nuova area parcheggio si colloca fra Via dei Cappuccini e Via Gian Battista Vico.

Dopo la pulizia del terreno dove sarà fatto l’intervento da domani partiranno le opere. Il parcheggio è atteso dai residenti e darà ossigeno in termini di posti auto a tutta la zona, a due passi dall’ingresso della zona artigianale di Carraia e della sede amministrativa dell’Asl. Il progetto prevede la realizzazione di un piazzale che andrà a ospitare 99 stalli auto.

MUSEO DEL VETRO

Infine operai e specialisti sono tornati questa mattina anche sul tetto del Museo del Vetro in Via Ridolfi. L'intervento sull'edificio dell'Ex Magazzino del Sale ha previsto una prima fase di messa in sicurezza della copertura che proseguiranno nella corte interna dell'edificio anche in questa settimana. Dal 30 agosto al via gli interventi di sostituzione di parti del tetto, che proseguiranno per circa tre settimane. I lavori si sono resi necessari a seguito al deterioramento di una parte del materiale isolante, che ha creato strati di discontinuità sul manto in tegole e coppi con conseguente infiltrazione di acqua. Le attività di apertura del museo non subiranno modifiche dovute ai lavori.

