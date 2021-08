Ricco parterre di ospiti per il 'Mattone del Cuore' in Versilia

Vigilia della partenza della nuova edizione de “Il Mattone del Cuore-La Canzone del Cuore 2021”, una vera e propria kermesse benefica che porterà in Versilia, a Forte dei Marmi e a Marina di Pietrasanta tantissimi big della musica, dello spettacolo e dello sport per una due giorni attesissima, che servirà per raccogliere fondi a favore delle famiglie bisognose post covid, di progetti delle diocesi toscane e per la costruzione del primo soccorso nei luoghi mariani di Medjugorje.

Da domani, martedì, fino a giovedì sarà nutrita e qualificata l’attenzione mediatica all’evento sia sui canali Mediaset che su quelli Rai. Tante le dirette da Forte dei Marmi per presentare e seguire l’evento con benefici effetti per l’immagine turistica dal territorio. Si parte domani mattina, martedì, dal Twiga di Marina di Pietrasanta, sede della prima sera dell’evento. Dalle 10 alle 10.40 Paolo Brosio sarà collegato con “Morning news”, il programma che è la versione estiva di “Mattino 5” su Canale 5. Anche mercoledì 25 agosto a diretta sarà dal Twiga ma alla sera dalle 21,40 come collegamento del programma “Zona bianca” condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4. Sempre mercoledì è in allestimento un collegamento su Rai1 probabilmente al bagno Alpemare di Veronica e Andrea Bocelli a Forte dei Marmi.

Giovedì mattina 26 agosto nuovo collegamento su Canale 5 per “Morning news” dal Grand Hotel Imperiale con la presenza di ospiti delle due giorni e sempre giovedì dalle 19,40 in poi le telecamere collegate con il bagno Alpemare per l’aperitivo che precederà lo spettacolo a villa Bertelli di Forte dei Marmi. Saranno quelle di “Stasera Italia” condotto da Veronica Gentili. Previsti anche collegamenti con il Tg3 Regione della Toscana.

Intanto il ricco parterre degli ospiti che si esibiranno nei due giorni, mercoledì al Twiga per il galà e giovedì a villa Bertelli per lo spettacolo, si è arricchito della presenza dello straordinario violoncellista croato Stjepan Hauser. Il cui nome si aggiunge a quelli già noti di Andrea Bocelli, Al Bano, Anggun, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Pago, Sandro Giacobbe, Ivana Spagna, Paolo Vallesi, Luisa Corna, Jo Squillo, Marina Peroni, Mydrama, Federica Carta. Chi volesse acquistare il biglietto può farlo alla biglietteria di villa Bertelli in via Mazzini 200 a Forte dei Marmi e sul circuito Ticketone.

Intanto è già partita la rassegna della “Racchetta del cuore”, la parte sportiva della rassegna, con tornei di tennis e di padel che si svolgono nei Circoli Tennis Italia, Europa e Raffaelli di Forte dei Marmi.

Fonte: Ufficio Stampa