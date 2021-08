Scooterista investito dopo scontro con cinghiale, Meini (Lega): "Ungulati pericolosi"

"La tragica morte di un giovane causata da un cinghiale vagante su una strada di Crespina Lorenzana deve far riflettere attentamente sull'annosa criticità relativa alla proliferazione degli ungulati. Occorre ampliare il calendario venatorio ed utilizzare cacciatori per l'attività di contenimento" afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega.

"Purtroppo si continua colpevolmente a sottovalutare una palese problematica che, come nel recente caso avvenuto a Cenaia, ha, addirittura, causato la morte di un giovane il quale, dopo essere stato sbalzato dallo scooter, causa impatto presumibilmente con un cinghiale, è stato quindi successivamente travolto da un auto.

Nel porgere le nostre condoglianze alla famiglia del trentenne -prosegue il Consigliere - non possiamo, quindi, come detto, rilevare come questi animali continuino sempre di più a rappresentare un grave pericolo per l'incolumità di tutti noi.

Tra l'altro - precisa l'esponente leghista - non si tratta di casi isolati, visto che le cronache giornalistiche con troppa frequenza ci segnalano casi analoghi, anche se, magari, fortunatamente non sempre mortali, ma comunque da non sottovalutarsi. I cinghiali, oltre ad essere particolarmente dannosi per i nostri agricoltori, stanno, quindi, diventando una vera calamità anche per gli esseri umani che se li ritrovano improvvisamente in strada e difficilmente riescono ad evitarne l'impatto, con tutte le drammatiche conseguenze del caso.

Stante la delicata problematica, quindi - conclude Elena Meini - riteniamo che le misure fin qui adottate a livello regionale, siano da ritenersi tardive e considerato quanto accaduto nel pisano, pure prive di un'auspicabile efficacia; pensiamo, pertanto, che sia fondamentale, dunque, allargare il calendario venatorio ed affidarsi ad agricoltori e cacciatori per una doverosa e urgente attività di contenimento del deleterio fenomeno".

Fonte: Ufficio Stampa