Vuole vedere la partita di calcio al circolo ma non aveva il green pass. Per questo un 55enne algerino si è messo a litigare con il barista di un circolo sul lungarno Santa Rosa di Firenze. L'esercente infatti non voleva farlo passare, secondo le normative vigenti da quasi un mese.

Per questo è stato necessario anche l'intervento della polizia. Gli agenti lo hanno sottoposto a fermo per identificazione non molto lontano dal circolo.