Si affrontano a colpi di catena: denunciati due uomini a Firenze

Violenta lite tra due uomini di 43 e 42 anni, nella tarda serata di ieri, avvenuta in via del Campofiore a Firenze.

I due, probabilmente ottenebrati dai fumi dell’alcol, si sarebbero colpiti a vicenda anche con una catena da bici. Per il 43enne la prognosi è di sette giorni per trauma cranico e ferita alla testa, mentre per il 42enne la prognosi è invece di 25 giorni per fratture al naso e a un dito.

I nordafricani sono stati denunciati dalla polizia per lesioni aggravate.