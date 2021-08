Studenti americani e professionisti locali si formano a Siena

Approfondimento e conoscenza del Sistema Sanitario nazionale e regionale, del percorso formativo in Italia e dei processi di gestione del Covid-19 durante l’emergenza sanitaria. Sono questi alcuni dei temi del workshop “Italian healthcare system”, che si è tenuto a Siena, nei locali della Bibliotechina del Santa Maria della Scala.

Protagonisti dell’evento 10 studenti di medicina provenienti dal Clarckson College di Ohama (Nebraska), negli Stati Uniti d’America. Oltre alla formazione per questi giovani professionisti che, in USA, stanno conseguendo la specializzazione in scienze infermieristiche e in radiologia, si è trattato di un momento molto importante per l’Ufficio Rapporti internazionali dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Il workshop ha rappresentato infatti il primo evento formativo in presenza che si è tenuto a Siena da febbraio 2020, quando il Covid-19 ha costretto a interrompere gli scambi internazionali e procedere con sessioni e incontri solo via web. I saluti per l’Azienda sono stati portati dal dottor Gianluca Bugnoli, direttore della Formazione dell’Aou Senese.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa