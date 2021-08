Tamponi rapidi per cittadini, visitatori e turisti a Montalcino

Un servizio puntuale ed efficace per rispondere alle sempre più numerose richieste da parte di turisti, visitatori e residenti che si recano nel comune di Montalcino per necessità o per piacere.

La Farmacia Salvioni, in piazza del Popolo e Montalcino e la Farmacia Criniti a San Giovanni d’Asso e a Montisi proseguono la loro attività di screening attraverso tamponi rapidi per il contrasto al virus Covid-19.

“Un ringraziamento alle Farmacia che hanno svolto un’attività fondamentale che non si è mai fermata in questi mesi e che, in un territorio ben più ampio che va dal Monte Amiata al Senese, ha consentito di monitorare cittadini e turisti e consentire, tra l’altro in questi mesi estivi, l’accesso in sicurezza anche a degustazioni, luoghi d’arte e visite guidate” spiega l’Amministrazione comunale.

Per chi ne avesse necessità è possibile effettuare nella Farmacia Salvioni il tampone rapido tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al sabato. Mentre per i gruppi è possibile effettuare il tampone il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20. In entrambi i casi è consigliata la prenotazione. Per i gruppi l prenotazione deve avvenire con almeno due giorni di anticipo. Il prezzo per i tamponi, salvo nuove disposizioni ministeriali, è di euro 22. Per prenotare è possibile telefonare allo 0577848216 o inviare una mail a info@farmaciasalvioni.it.

Per effettuare il tampone rapido nella Farmacia Criniti di San Giovanni d’Asso e Montisi occorre prenotare al numero 0577845908.

Fonte: Comune di Montalcino - Ufficio Stampa