Tatuaggi e fotografia: tutti gli appuntamenti al Semiottagono delle Murate

Tornano gli appuntamenti con i Tatuatori Fiorentini, calendario di eventi dedicati all’arte del tattooing ideato da Costanza Savio e legato alla mostra Sergej Vasiliev, uno sguardo indiscreto sull’URSS sconosciuta allestita presso il Semiottagono delle Murate fino al 4 ottobre.

Domani sarà la volta di Simone Caruso, classe 1987, tatuatore per Nexus&Co, uno degli studi più importanti a livello nazionale con sede a Firenze, dove collabora con artisti provenienti da ogni parte del globo. Appassionato di disegno e illustrazione e con una predisposizione per la grafica, il tatuatore scopre il mondo del tatuaggio nei primi anni Duemila. Apprese le tecniche di questa antica pratica, inizia a viaggiare per l’Europa con l’obbiettivo di affinare l’arte e aprirsi al confronto.

Simone Caruso sarà presente dalle 11 alle 16 negli spazi della mostra con i suoi “Tattoo flash”, una piccola raccolta di disegni già pronti da far scegliere al pubblico. Il 5 settembre toccherà a Gabriele Donnini, chiudere il ciclo di incontri sul tatuaggio, del quale è possibile apprendere storia, curiosità e attuali tendenze.

Domenica 29 agosto, Francesco Ristori propone un altro set fotografico nell’ambito del progetto FLORENCE FOLSOM PRISON con cui l’artista esegue ritratti ambientati su richiesta tra le mura dell’ex-complesso carcerario delle Murate.

Tutte le performance sono a pagamento.

TATUATORI FIORENTINI

24 agosto

ORE 11-16

Simone Caruso, tattoing live session con tecnica hand poke.

5 settembre

ORE 11-18

Gabriele Donnini, tattoing live session con tecnica hand poke.

FLORENCE FOLSOM PRISON

29 agosto, 17 settembre, 3 ottobre

ORE 11-19

Performance fotografica di Francesco Ristori

Fonte: Ufficio Stampa