Tentano di rubare uno zaino sulla spiaggia a Tirrenia: arrestati

Alle ore 18 di ieri il responsabile di un bagno di Tirrenia ha chiamato la polizia dopo che due soggetti avevano tentato di sottrare uno zaino sotto l’ombrellone di una cliente del bagno, venendo però immediatamente bloccati.

Giunti sul posto, i poliziotti prendevano in consegna i due ladri, cittadini stranieri del centro America, con numerosi precedenti di polizia, trovati in possesso di 360 euro nonché di varia valuta estera e una carta di credito a loro non intestata.

Tratti in arresto per il reato di tentato furto in concorso, i due sono stati denunciati anche per il reato di ricettazione.

In sede di convalida, l’Autorità Giudiziaria disponeva per entrambi il divieto di dimora in provincia di Pisa.