Topo di appartamento scoperto con 22 alias nelle banche dati

Trovato dopo aver rubato in casa in un appartamento di via Matteotti a Quarrata, si è scoperto essere un irregolare in Italia e con ben 22 alias diversi censiti nelle banche dati delle forze dell'ordine. Parliamo di un 47enne finito agli arresti domiciliari a Firenze con il braccialetto elettronico dopo l'arresto ieri, nella tarda serata di domenica 22 agosto, da parte dei carabinieri della compagnia di Pistoia.

L'uomo, di origine kosovara, era uscito dall'appartamento portando via orologi e monili per circa 2.500 euro di valore.

Ls segnalazione era arrivata direttamente dalla proprietaria dell’abitazione che si era accorta della presenza del ladro ed aveva subito allertato il 112. Due pattuglie del Radiomobile di Pistoia e della stazione di Quarrata hanno raggiunto la donna e in seguito il ladro. L’uomo è stato rintracciato poco dopo nelle vie vicine all’abitazione

Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti ed indagini per verificare se l’odierno fermato possa avere responsabilità anche in ordine ad altri episodi di furto verificatisi tra Quarrata, Agliana e Montale nel corso delle ultime settimane.