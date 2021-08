Viabilità Spicchio, a breve le modifiche in via sperimentale

L'Amministrazione comunale di Vinci avvisa che le modifiche alla viabilità nel quartiere di Spicchio, che interessano via del Palazzo e via Ciro Menotti e che sarebbero dovute partire sabato 28 agosto, entreranno in vigore mercoledì 25 agosto, quindi tre giorni prima della data comunicata in precedenza.

Quali sono le modifiche?

In sostanza, a partire dal 25 agosto, e per il momento solo in via sperimentale, via del Palazzo diventerà interamente a senso unico, dall'incrocio con via della Chiesa fino al Lungarno Gramsci. Mentre in via Ciro Menotti verrà invertito il senso unico di marcia: la via dunque sarà percorribile dall'incrocio con via Mameli in direzione di via del Palazzo.

“In condizioni normali, per discutere di queste modifiche avremmo convocato un'assemblea cittadina e avremmo condiviso la scelta con i residenti, ma l'emergenza pandemica ce lo ha impedito - spiegano l'assessore ai Lavori pubblici e quello alla Polizia municipale del Comune di Vinci, Vittorio Vignozzi e Mila Chini - Tuttavia la decisione è stata inevitabile in quanto nel tratto di via del Palazzo con i due sensi di marcia, tra via Carducci e via Gramsci, la larghezza della carreggiata non è sufficiente per poter mantenere i due sensi di marcia regolamentari. Non c'è abbastanza spazio per il transito di due autovetture contemporaneamente e questo comporta rischi per la sicurezza della circolazione”.

Tale soluzione consentirebbe inoltre l'aumento di posti auto su via del Palazzo.

I veicoli che non potranno più accedere in via del Palazzo, potranno farlo da via delle Chiesa oppure da via Pisacane e via Giusti.

“Ci teniamo a evidenziare che si tratta di una modifica alla viabilità applicata per il momento in via sperimentale e dunque non ancora definitiva - aggiungono Vignozzi e Chini - Se in questo periodo di prova la circolazione non ne risentirà, allora diverrà permanente”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa