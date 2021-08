Afghanistan, depositata mozione Pd in Consiglio regionale

«La Toscana, ancora una volta, dimostra di essere terra di accoglienza e solidarietà. Come gruppo consiliare del Partito Democratico esprimiamo soddisfazione per l’esito del tavolo avviato ieri dalla presidenza della Regione Toscana, con Sindaci, Prefetti e associazioni per la gestione dei profughi afghani e per la disponibilità ad accogliere dimostrata anche da numerose famiglie toscane, così com’era già successo in passato. Quello della Regione Toscana è un lavoro di coordinamento prezioso a sostegno delle iniziative di accoglienza e assistenza dei profughi afghani che chiediamo di continuare attraverso una mozione, annunciata nei giorni scorsi, che oggi abbiamo depositato. Con questo atto condanniamo ogni forma di violenza da parte dei talebani e la violazione di diritti, a partire da quelli delle donne; chiediamo al Consiglio regionale di destinare le risorse del bilancio previste per le emergenze sociali a supporto delle Amministrazioni locali e delle associazioni impegnate nei progetti di accoglienza e integrazione delle persone in fuga dall'Afghanistan. Sollecitiamo, infine, la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinché richieda la convocazione di un Consiglio europeo straordinario e un Consiglio dei ministri degli esteri UE: serve una risposta internazionale per dare atto a una soluzione politica immediata a supporto del popolo afgano e delle Ong che resteranno nel Paese. La situazione in Afghanistan riguarda ciascuno di noi e le istituzioni a tutti i livelli. La Toscana, in queste ore, ha messo in campo una disponibilità ad accogliere all’interno di un sistema di coordinamento importante, che avrà tutto il nostro supporto».

È quanto dichiara Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale e primo firmatario della mozione In merito alla situazione dell’Afghanistan a seguito della presa del potere dei talebani.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale