Amici Miei Atto II all’Ultravox Firenze

È “Amici Miei” mania! Domani, sul grande schermo di Ultravox Firenze, va in scena “Amici Miei Atto II”. Una serata a grande richiesta, dopo il boom di prenotazioni per il primo film della saga.

Appuntamento alle ore 22, come sempre a ingresso gratuito, in collaborazione con Spazio Alfieri e Supercazzola Store. Ultravox Firenze è lo spazio estivo accanto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Prima e dopo la proiezione si possono gustare aperitivi, drink, sapori dall'India, hamburger, pizza al naturale e altre delizie.

L'evento è inserito nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra e Toscana Aeroporti. Si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e prendere la navetta Ataf (attiva fino alle ore 24) alla fermata Piazzale delle Cascine.

Il concerto degli Almamegretta, previsto venerdì 27 agosto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è stato annullato per cause totalmente indipendenti da artisti, agenzia ed organizzazione, il concerto di Almamegretta. A causa di incompatibilità di calendario, è purtroppo impossibile riprogrammare l'evento entro la fine della stagione estiva.

Per chi ha già acquistato il biglietto, il rimborso avverrà in automatico sul metodo di pagamento scelto in fase di acquisto, in 5-10 giorni lavorativi. Per eventuali problemi scrivere a aiuto@dice.fm.

Fonte: Ufficio Stampa