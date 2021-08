Beccato a spacciare crack alla stazione di Firenze, arrestato 25enne

Trovato a spacciare crack nella zona della stazione Santa Maria Novella. Un 25enne pregiudicato di origine gambiana è stato arrestato dai carabinieri di Firenze per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato bloccato in zona galleria commerciale, dopo aver ceduto ad un giovane italiano un involucro contenente un grammo di crack.

Dopo la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un ulteriore grammo dello stesso stupefacente oltre a un grammo di eroina e 20 euro. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, già gravato da un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per fatti analoghi, è stato trasferito in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi.