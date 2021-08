Camion incendiato e auto nel fosso con l'acqua, vigili del fuoco al lavoro

Un autotreno contenente rifiuti plastici è andato a fuoco questa mattina sul monte Amiata. Ci troviamo suilla sp61 in zona Piancastagnaio e i vigili del fuoco del locale comando sono dovuti intervenire per domare le fiamme al km 5. Non si segnalano persone coinvolte e la strada è stata chiusa a senso alternato, per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva rimozione del mezzo.

Un'altra disavventura stradale nel Senese è capitata ieri sera alle 22 in strada del Padule a Sovicille per un incidente stradale. I vigili del fuoco di Siena hanno recuperato una donna che con l'auto è uscita di strada finendo nel vicino canale di scolo, rimanendo parzialmente immersa nell'acqua. La donna è stata poi presa in carico dai sanitari del 118 e successivamente la squadra dei vigili del fuoco ha recuperato la vettura.