Ceccardi contro il PD: "Con me Cascina era più sicura". Il PD: "Ha dimenticato quale era la situazione"

Botta e risposta tra Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega ed già sindaco di Cascina, e il PD della cittadina pisana, in merito ad un post pubblicato dalla Ceccardi sul suo profilo facebook in cui critica la politica sulla sicurezza del Partito Democratico a Cascina, postando la notizia di una rapina a mano armata avvenuta in città:

"Una cosa del genere con l'amministrazione da me guidata non era mai successa! - scrive la Ceccardi - Il PD ha perso tanto fiato e tempo a criticare i nostri progetti di sicurezza, dall'operazione strade sicure condivisa con la prefettura, al progetto sentinelle di notte che serviva a sorvegliare le nostre strade durante l'orario notturno. Adesso insieme al Pd son tornati i parcheggiatori abusivi e l'insicurezza nelle strade. D'altronde lo avevano annunciato. Ogni volta che esco di casa e vedo il degrado, l'incuria e il disinteresse di questa amministrazione, da cittadina e da ex amministratore mi domando come possano guardarsi allo specchio la mattina e non arrossire di fronte a tutte le bugie che hanno raccontato ai cittadini. Hanno ricominciato a organizzare marce e manifestazioni per la legalità. Signori miei,la legalità si fa rispettare coi fatti e l'impegno, non con le bandiere.

Non si è fatta attendere la risposta del PD: "La sicurezza di Cascina pare tornare in cima ai pensieri di Susanna Ceccardi, che, dalla lontana Bruxelles, trova il tempo di dedicare un post al Comune che ha abbandonato anzitempo. I tanti impegni di questi anni le fanno dimenticare quale fosse il quadro sulla sicurezza a Cascina nei suoi anni di amministrazione. E la lontananza non le fa notare neppure cosa succede nella nostra zona, in termini di sicurezza, in Comuni guidati dalla Lega. Ci tengo a citare un solo elemento chiave sul bilancio del mandato Ceccardi: a ottobre 2020, quando la nuova amministrazione si è insediata, la Polizia municipale non aveva nemmeno il comandante.Forse la frenesia di questi cinque anni le ha fatto perdere la percezione di quanto discontinuo (e breve) è stato il suo lavoro nel nostro Comune. Dopo l’elezione a sindaca del 2016 ritenne di dividersi, già nel 2018, tra Cascina e Roma per un incarico in uno staff ministeriale. Nel 2019 è passata al Parlamento europeo, lasciando la carica di prima cittadina e mantenendo però l’incarico di assessora alla sicurezza (con presenze in giunta molto rarefatte). Nel 2020 una nuova candidatura, quella volta per la presidenza della Regione Toscana (con minor fortuna). È comprensibile come tutta questa attività di promozione di una linea politica, con pochi spazi lasciati alla riflessione sulla società e allo studio del territorio, possono, in effetti, averla portata ad avere ricordi non del tutto precisi su quelle che sono state le condizioni della sicurezza a Cascina durante il suo mandato e quella che è la situazione della sicurezza in Comuni a guida leghista".