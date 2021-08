Cinema in Villa, oltre 5mila appassionati alla 'rassegna fiorentina con vista'

Per il secondo anno “Cinema in Villa” si conferma tra le proposte più apprezzate dell’estate fiorentina. Oltre 5.000 spettatori hanno partecipato alle proiezioni dell’ arena cinematografica con vista mozzafiato su Firenze che si è chiusa domenica al Giardino Bardini. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l’associazione culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze.

Particolarmente graditi dal pubblico i giovedì dedicati alla famiglia, con l’ingresso per genitori e figli offerto dalle due Fondazioni, e, tra gli eventi speciali, tanti applausi per le partecipazioni di Folco Terzani alla proiezione del film “La fine è il mio inizio” e dei registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano alla presentazione del loro ‘’Trash’’. “Cinema in Villa” ha ospitato anche la prima proiezione, aperta al pubblico, con visori speciali per la realtà virtuale di “Così è (o mi pare)” di Elio Germano.

‘’Siamo davvero molto felici -– dichiarano i Presidenti di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e di Fondazioni Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza – del successo di questa seconda edizione e, soprattutto, dall’alta affluenza delle famiglie e dei loro figli. Villa Bardini si prepara ora ad ospitare la quarta edizione del festival ‘La Città dei Lettori’ che, dal 26 al 29 agosto, ha, tra gli ospiti, Roberto Saviano, Michela Murgia, Lella Costa, Emanuele Trevi e, tra gli eventi, ha un ricordo dell’ editore Roberto Calasso, recentemente scomparso’’.