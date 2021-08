Compleanno della Fiorentina, serata speciale alla Limonaia di Villa Strozzi

Per concludere Agosto con una grande festa all’insegna delle risate e dello stare insieme, la Limonaia di Villa Strozzi ha in serbo un doppio appuntamento davvero eccezionale. Giovedì 26 Agosto sarà, infatti, la data in cui s’intrecceranno nei due suggestivi ambienti del Teatro all’Aperto e del Giardino due eventi molto diversi ma ad altissimo potenziale di coinvolgimento, a cavallo tra musica, teatro e comicità.Il primo, che avrà luogo nel Giardino sotto l’imponente facciata illuminata della Limonaia, si propone di festeggiare in modo da rendere indimenticabile un’importantissima ricorrenza per la città di Firenze: il 95° compleanno dell’amatissima Viola.

Sono per l’appunto questi gli anni che ci separano dal lontano 1926, quando l’ACF Fiorentina fu fondata dal fiorentinissimo marchese Luigi Rodolfo Vay da Verazzano, una data molto speciale che la Limonaia ha deciso di festeggiare con una serata dedicata agli stornelli della tradizione popolare fiorentina per la rassegna Live! No Online a cura della Progeas Family e RF - l’Altra Repubblica, già ideatori e promotori di Stornelli & Fornelli, il primo Festival di Musica Popolare Toscana.

Dalle ore 21 si esibiranno sul palco prima il Tarabaralla Duo, composto dai musicisti Alessandro Giobbi e Marta Materassi, che ripercorreranno la storia dei canti popolari della tradizione toscana, dai brani medievali ala canzone d’autore del Novecento, e quindi la band rock/folk agricolo Quarto Podere, formato da grandi musicisti e irresistibili intrattenitori. I due concerti sono, ovviamente, aperti a tutti.Completamente diverso, eppure in qualche modo complementare, sarà invece lo spettacolo che andrà in scena nel Teatro all’Aperto, presentato da The Comedy Club e Altra Scena, due realtà imprescindibili nel mondo dello spettacolo dal vivo in Italia.

La protagonista della serata sarà la grande artista romana Arianna Porcelli Safonov con il suo “Rìding Tristocomico”, un travolgente spettacolo che mescola le formule del reading e del cabaret televisivo, rompendo ogni possibile quarta parete tra il palco e il pubblico e riscrivendo da zero le regole e gli stili canonici della stand-up comedy. Il proposito dello show è di far ridere e allo stesso tempo risvegliare piccoli focolai di consapevolezza, senza mai giudicare dall’alto ma accompagnando lo spettatore attraverso un impetuoso fiume di storie, aneddoti e riflessioni che bilanciano sapientemente satira e cinismo, il tutto raccontato con la sua voce potente, calma e spietata. Sarà quindi una serata indimenticabile, all’insegna della contaminazione tra stili diversi e della celebrazione della vis comica che è da sempre patrimonio della tradizione fiorentina, godendo del privilegio di stare assieme sullo sfondo dell’affascinate ambiente della Limonaia di VillaStrozzi.

