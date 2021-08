Consorzio di Bonifica cerca uffici a Ponte Buggianese

Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno è alla ricerca di un immobile da affittare che sarà destinato a ospitare alcuni uffici di Ponte Buggianese (PT). Per questo, ha pubblicato sul proprio sito un avviso per un’indagine di mercato. In particolare l’ente è interessato all’affitto di un immobile, con contratto di locazione di durata pari a 3 anni PIù 3 anni, con una superficie utile complessiva di circa 130 / 150 mq da destinare ad uffici pubblici, idonei anche per il ricevimento del pubblico e relativi servizi igienici. Dovrà ospitare circa 7/8 unità di personale.

I nuovi uffici dovranno essere situati nel Comune di Ponte Buggianese, in un raggio di circa 3 km dalla sede consortile ubicata in via della Libertà 28. In particolare, l’immobile deve essere facilmente raggiungibile dalle principali vie di comunicazione e deve essere raggiunto dai collegamenti in fibra ottica. Deve essere inoltre conforme sia alle risultanze catastali sia alla disciplina urbanistica comunale e preferibilmente dotato di abitabilità e agibilità al momento della presentazione della candidatura.

Sono preferibili edifici da fruire a uso esclusivo, dotati di autonomia funzionale o di accessi indipendenti e con limitati spazi comuni o condominiali. Dovranno essere inoltre disponibili adeguati spazi di pertinenza da adibire a parcheggio, preferibilmente ad uso esclusivo per i dipendenti e l’utenza, o comunque ubicati nelle immediate vicinanze di parcheggi pubblici.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali e che risultino pieni proprietari di immobili dotati delle suddette caratteristiche, dovranno far pervenire al Consorzio 4 Basso Valdarno la propria candidatura, in via analogica o digitale, entro il prossimo 13 settembre alle ore 12. Non sono ammesse manifestazioni di interesse per conto di soggetti terzi (ad es. agenzie immobiliari). Tutti i dettagli sono disponibili su: http://www.bassovaldarno.it/2021/08/19/avviso-di-manifestazione-di-interesse-locali-da-adibire-ad-ufficio-nel-comune-di-ponte-buggianese/

Fonte: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno