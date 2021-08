“Do you speak English” è tra le domande più comuni che si sono potute sentire andando all'estero oppure tra i banchi di scuola quando, l'insegnante di inglese, introduceva i suoi alunni all'apprendimento della famosa lingua d'Albione.

Battuta poi tipica di alcuni cartoni animati, serie televisive e film comici che, quasi, rivela come noi italiani, a volte, siamo un po' “zucconi” in materia. Certo, adesso le nuove generazioni sono molto più avvezze oltre che esposte all'inglese grazie ai vari prodotti mediatici, alle lezioni in lingua a scuola e così via.

Ma se ci fosse qualcuno che, nonostante abbia già terminato il suo percorso di studi, abbia ancora voglia di studiare e rimediare, magari, a qualche mancanza linguistica senza dimenticare i propri impegni? Tranquilli perché la soluzione c'è già ed è anche veramente collaudata come dichiara ben il 97% degli studenti che ne hanno usufruito (stando alle rilevazioni del sito numero uno di recensioni al mondo, ovvero, Trustpilot).

Senza perdersi in ulteriori chiacchiere, vi presentiamo qui il vostro prossimo corso online inglese e cioè My English School, o se preferite MyES.

Grazie al metodo English Live con gli insegnanti madrelingua, gli studenti a qualsiasi livello potranno dunque accedere a tantissimi materiali direttamente da computer, ma anche da smartphone e tablet.

Tra questi vi sono esercizi di approfondimento, guide pratiche, MyES Magazine, My ES Podcast, MyES TV e tanto altro ancora. Del resto, occorrono anche delle dimensioni più ludiche da affiancare ai puri momenti di studio per imparare meglio, non siete d'accordo anche voi?

In questa maniera si potranno seguire comodamente le lezioni sia da casa che fuori in maniera tale da risultare perfetta anche in caso di imprevisti o altro.

Naturalmente gli orari sono flessibili per far sì che gli alunni possano studiare tranquillamente nei momenti che decideranno loro stessi. Le lezioni saranno dunque interattive con degli insegnanti madrelingua e saranno maggiormente orientate verso la conversazione e verso tutte quelle situazioni riscontrabili anche, e soprattutto, nella vita reale.

Insomma, il livello di inglese è sia pratico che approfondito e questo vale per tutte le tipologie di studenti che vanno dai ragazzi, fino agli over 50 o ai professionisti che vogliono lavorare e viaggiare all'estero. Inoltre non va dimenticato che, una volta completato il corso che più si preferisce, si potrà ottenere una certificazione riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

Se anche voi siete curiosi di capire come funziona il metodo di English Live!, le modalità di insegnamento, lo svolgimento di una lezione a distanza e tanto altro ancora, allora, potrete approfittare di una lezione di prova in omaggio.

Infine, se vivete a Roma e preferite svolgere un corso in presenza, allora sappiate che My English School prevede anche lezioni a piccoli gruppi, individuali o intensive nelle sue due sedi presenti nella capitale. Queste sono, rispettivamente, quella di Via Oderisi da Gubbio 175 (numero di telefono 06 4201 0191) e quella di Piazza di Ponte Lungo 16 (numero di telefono 06 7039 9203).