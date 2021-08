Festa de L’Unità di Fucecchio: tra gli ospiti Giani e Bonafè

Anche Fucecchio si prepara all’edizione 2021 della festa de L’Unità, che quest’anno si terrà a Le Botteghe, nell’area del circolo Arci in via Pistoiese, da giovedì 26 agosto a mercoledì 1° settembre.

«Per le problematiche legate alla pandemia non abbiamo potuto mantenere il periodo tradizionale in cui si svolge da sempre la nostra festa, scegliendo peraltro una location diversa. La ormai consueta zona sportiva e il palazzetto di via Fucecchiello, è sede dell'Hub vaccinale pertanto la nostra scelta dopo attente riflessioni che la situazione impone, ha visto quale più congeniale sede Le Botteghe. Teniamo a ringraziare in modo particolare i soci del circolo Arci, la Contrada Le Botteghe, l'A.B.I., che sono stati molto disponibili» afferma Luca Giorgi, segretario del pd locale.

Il programma della manifestazione offre molti spunti interessanti: giovedì 26 agosto ospite l’assessore regionale Leonardo Marras che colloquierà con i rappresentanti delle categorie economiche e con i sindacati sul tema “Sviluppo e occupazione. La sfida da vincere per l’economia toscana dopo la pandemia”.

Venerdì 27 incontro sul governo delle città con le sindache di Empoli, Brenda Barnini, e di Talla (Ar), Eleonora Ducci; sabato 28 si parla di giovani ed Europa con la segretaria del Pd Toscana e europarlamentare Simona Bonafè, e l’assessora regionale Alessandra Nardini. Domenica 29 agosto ospite il presidente della regione Eugenio Giani, lunedì 30 agosto si parla di sanità con il consigliere regionale e presidente della commissione salute Enrico Sostegni, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e Paolo Filidei dell’Asl Toscana Centro; martedì 31 il consueto incontro con il sindaco e al giunta e per concludere mercoledì 1 settembre si parlerà di riforma della legge elettorale con il senatore Dario Parrini, che è anche il presidente della commissione affari istituzionali del Senato.

L’inizio dei dibattiti è per le 21.30.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa