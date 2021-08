Gettò il cane nell'immondizia, l'uomo andrà a processo

È stata respinta la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nei confronti di un uomo accusato di aver gettato, nel settembre 2020, un cane, gravemente malato, in un cassonetto dell'immondizia a Terricciola. L'uomo andrà quindi a processo. A renderlo noto è la LAV.

"Ad accorgersi del cane - scrivono i volontari dell'associazione animalista - , visibilmente anziano e con alcune ferite e piaghe, era stato un passante che aveva udito i lamenti provenire dal cassonetto dove l'animale, chiuso dentro un sacchetto di plastica, era stato buttato come immondizia: il cane è morto poco dopo essere stato soccorso. L'animale devastato dalle piaghe e mezzo mangiato dalle mosche, con la pelliccia ridotta a un ammasso di sangue e croste, ha perso la vita poche ore dopo il suo ritrovamento".

L'associazione animalista si costituirà parte civile "affinché a chi si è macchiato di un gesto tanto crudele e vigliacco sia comminato il massimo della pena e simili episodi devono essere da monito per Governo e Parlamento per inasprire e rendere più efficace la legge per chi maltratta e uccide animali come chiediamo da tempo".