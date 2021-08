Miss Italia fa tappa a Castelfiorentino, una fascia per la finale

Una sfilata da sogno si preannuncia per il rientro dalle ferie a Castelfiorentino. Lunedì 30 agosto, alle ore 21.30 in Piazza Gramsci, una ventina di ragazze si contenderanno infatti la fascia di Miss “Be Much Toscana” che assegnerà di diritto alla prescelta un posto per la finale di Miss Italia, in programma a settembre.

Una serata decisamente frizzante, dunque, quella di lunedì, che nella piazza principale del centro, (di fronte alla suggestiva cornice del Teatro del Popolo) vedrà sfilare una ad una le bellissime miss, desiderose di mettersi in mostra per giocarsi la chance di accesso alla finalissima.

Per Castelfiorentino, in particolare, si tratta di un deciso salto di qualità all’interno della manifestazione: a differenza delle passate edizioni, infatti, in cui la ragazza vincitrice accedeva alle selezioni regionali, quest’anno le sarà consegnato un “pass” diretto per la finale. Alle selezioni regionali (previste a Casciana Terme il 3 settembre) potranno comunque partecipare anche le ragazze che lunedì si classificheranno dal 2° al 6° posto. A loro verrà concessa, dunque, un’altra possibilità. .

A condurre la serata sarà, come in passato, Raffaello Zanieri, e ad essa parteciperà anche il Sindaco, Alessio Falorni. Saranno presenti anche i volontari della Misericordia e della Prociv Arci di Castelfiorentino per assicurare il rispetto delle norme anti covid 19.

Le selezioni di Miss Italia a Castelfiorentino, che vengono promosse in collaborazione e con il contributo del CCN “Tre Piazze”, di Confesercenti e con il patrocinio del Comune, sono state rese possibili grazie all’iniziativa di Paolo Antilli (“A.R. Stilisti per Capelli”) uno dei parrucchieri ufficiali della manifestazione, e al contributo di numerosi sponsor

“Stiamo organizzando questa serata – osserva Paolo Antilli - seguendo le regole e adottando i protocolli per la riuscita dell’evento, che spero sia un punto di ripartenza dopo un anno difficile. Sono orgoglioso di essere riuscito a portare una finale regionale a Castelfiorentino. Noi che seguiamo da anni le ragazze in giro per tutta la Toscana siamo veramente felici di poter “giocare in casa” e portare questo palcoscenico nel nostro paese. Un ringraziamento, infine, va a tutti gli sponsor e a chiunque ci ha dato una mano!”

“Con la sfilata di lunedì sera – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – Castelfiorentino si qualifica sempre di più come un punto di riferimento per le selezioni di Miss Italia, e questo lo dobbiamo a Paolo Antilli, che da sempre coordina l’organizzazione della manifestazione grazie alla sua attività e alla rete di relazioni che in questi anni ha saputo costruire. Per la nostra cittadinanza, un evento che prelude a un mese di settembre particolarmente ricco di opportunità per ritrovarsi e stare insieme”

L’ingresso al pubblico è gratuito e sarà consentito solo tramite prenotazione con l’obbligo di green pass in formato digitale o cartaceo. Per info o prenotazioni scrivere un messaggio sulle pagine facebook e Instagram di CCN Tre Piazze oppure a AR Stilisti per Capelli. Per chi fosse interessato invece ai tavoli contattare il Caffè del Teatro allo 0571628192 oppure la Pizzeria O’Vesuvio allo 05711614259).

Questo l’elenco degli sponsor

- Banca Cambiano 1884

- Officine meccaniche Castelfiorentino

- Gruppo Concialdi

- Hotel Lami

- Manetti Distribuzione Alimentare

- Prime 365

- Brico Io

- AR Stilisti per Capelli

- Solettificio Manetti

- Forti Roberto (traghetti.com e Tuscany Lines)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa